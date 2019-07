Sorbillo sbotta: "Basta, vado via da Napoli" Il pizzaiolo non gradisce le illazioni sulla bomba non indirizzata a lui e sbotta su facebook

Ha sbottato su Facebook Gino Sorbillo, minacciando con un post di lasciare Napoli. Al pizzaiolo non è piaciuto quanto accaduto nelle ultime ore quando è stato messo in dubbio che la bomba che ha devastato la sua pizzeria nel centro di Napoli fosse effettivamente indirizzata a lui.

Secondo alcuni la bomba era indirizzata a un altro pizzaiolo, che abita nei paraggi, che sarebbe caduta dal balcone per poi devastare la pizzeria di Sorbillo, che per questo avrebbe cavalcato l'onda di sdegno e solidarietà ricevuta.

“Basta, ciao Napoli”, ha scritto in un post, e poi ha postato il video delle camere di sorveglianza per evidenziare che la ricostruzione secondo cui la bomba sarebbe caduta dal balcone sarebbe errata.

"Vedete in alto a sinistra il video : il balcone dove si voleva lanciare la bomba (così ha dichiarato all’improvviso una donna...) si trova più avanti del mio locale (io al piano di sopra della pizzeria ho le mie sale dove accolgo i clienti) sopra un altro esercizio commerciale che non mi appartiene (verso sinistra) e si vede benissimo che l’attentatore non supera la mia pizzeria ma si abbassa davanti al mio ingresso per posizionare l’ordigno e scappare via.

Tutte le indiscrezioni di questi mesi sono state riferite a alle forze dell’ordine che valutavano o meno la veridicità delle notizie. Nessuna comunicazione ufficiale mi è stata fatta in questi 6 mesi circa per poterla rendere pubblica, non spettava a me rivelare pubblicamente le notizie che ci comunicavano ogni giorno le persone comuni in strada. Le piste seguite sono state varie e c’era il massimo riserbo degli inquirenti. L’atteggiamento delle persone superficiali contribuisce solo a fare polemiche”.