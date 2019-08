Lasciato in auto sotto il sole: labrador salvato dalla polizia L'animale era molto sofferente. Denunciati i proprietari: una coppia di turisti stranieri

Era da un'ora in auto, sotto il sole cocente, ed era in evidente stato di sofferenza: sono stati i poliziotti a salvare un labrador a Napoli. Il cane era stato lasciato in auto, e alcuni cittadini vedendo il povero animale boccheggiante per il gran caldo hanno chiamato la polizia. Gli agenti non hanno potuto far altro che rompere il vetro dell'autovettura, liberando l'animale e dandogli da bere, con il cane che si è presto ripreso. Denunciati per maltrattamento di animali i proprietari dell'auto: due turisti stranieri. Il labrador per precauzione è stato affidato al presidio ospedaliero veterinario dell'Asl Napoli 1.