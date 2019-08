Sedicenni ubriachi speronano l'auto dei carabinieri Erano in tre in motorino e quando i militari gli hanno intimato l'alt sono fuggiti, speronandoli

Erano ubriachi e a in tre a bordo di uno scooter: hanno speronato due volte l'auto dei carabinieri. E' accaduto nella notte a Napoli. I carabinieri avevano notato i ragazzi in via Rossini, in tre su un solo mezzo, visibilmente alticci, e gli hanno ordinato di fermarsi. I tre però sono scappati, con l'auto dei militari che si è lanciata all'inseguimento. I ragazzini hanno imboccato le strade del centro contro mano, speronando per due volte, durante la fuga, l'auto dei militari. Poi li hanno bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.