Bambino di 10 anni accoltella 14enne durante partitella Non voleva che la partitella in strada finisse e l'ha colpito all'inguine: 10 giorni di prognosi

Bambini si accoltellano per una partita di calcio. E' quanto accaduto a Torre Annunziata nella giornata di ieri. Un gruppo di ragazzini si sfidava nella classica partitella di calcio in strada, in via Grazie, ma alla fine uno dei partecipanti, un bambino di 10 anni ha chiesto insistentemente di prolungare la partitella, mentre gli altri ragazzini volevano tornare a casa. Gli animi si sono surriscaldiati quando il bimbo avrebbe tirato fuori un coltello ferendo un altro ragazzo di 14anni all'inguine. Il 14enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato curato e gli è stata attribuita una prognosi di 10 giorni.