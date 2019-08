Super Santos imbottito di droga: la novità dello spaccio Arrestato un 31enne: aveva riempito il pallone di bustine di droga

Arrrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria MercatoDaniele P., napoletano di 31 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, già agli arresti domiciliari per lo stesso reato, per effettuare un controllo. Il 31enne, vedendo arrivare i poliziotti, si è affacciato dal balcone lanciando nel cortile un pallone arancione al cui interno sono state rinvenute 12 bustine di cocaina ed un bilancino di precisione. All’uomo è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale.