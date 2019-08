Aggredisce la sua ex, arrestato 44enne L’uomo, con precedenti di Polizia, era già destinatario di un divieto di avvicinamento.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia hanno arrestato Giuseppe Albanese, di 44 anni, per atti persecutori e lesioni personali.

Ieri mattina i poliziotti sono intervenuti in via Janfolla dove una donna era stata poco prima aggredita violentemente dal suo ex compagno. L’uomo era sceso dalla sua auto, dopo aver tagliato la strada all’auto su cui la vittima viaggiava con un amico, e l'aveva trascinata fuori dall’abitacolo. Solo l'intervento dell’amico della donna aveva evitato conseguenze più gravi mettendo in fuga il 44enne.

All’arrivo degli agenti la vittima ha fornito indicazioni sull’aggressore che è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

L’uomo, con precedenti di Polizia, era già destinatario di un divieto di avvicinamento.