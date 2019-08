Controlli straordinari della Polfer nelle stazioni in Campania Tre persone denunciate, due accompagnate e un minore rintracciato

223 i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 44 servizi di scorta a bordo treno. 2.525 persone identificate di cui 3 denunciate.325 i bagagli al seguito di viaggiatori controllati, 1 minore rintracciato ed affidato, 14 sanzioni amministrative elevate

Questi i risultati dei mirati servizi di controllo a tutela della sicurezza dei viaggiatori e del trasporto ferroviario disposti dal compartimento polizia ferroviaria per la Campania diretto da Questore Michele Maria Spina nella stazione di Napoli Centrale ed in tutte le stazioni delle località a vocazione turistica.

Nei giorni di esodo, infatti, in ragione del maggiore affollamento delle stazioni e dei mezzi di trasporto, aumenta il rischio che vengano commessi reati predatori e che si verifichino turbative al regolare esercizio ferroviario.

Per tale motivo nella settimana interessata dal maggiore traffico di viaggiatori sono state intensificate al massimo le attività di prevenzione con n. 223 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 44 servizi di scorta a bordo treno.

Sono state 3 le persone denunciate: un italiano per attentato alla sicurezza del trasporto ferroviario e furto e due stranieri, l’uno per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, l’altro per violazione delle norme che regolano l’ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato.

Più in particolare: Un uomo è stato bloccato dagli agenti Polfer presso la Stazione metropolitana della linea 2 di Napoli Pg. Napoletano, di circa 40 anni, ha messo a repentaglio la sua e l’altrui incolumità e soprattutto la circolazione ferroviaria, correndo all’impazzata tra i binari e seminando panico tra i viaggiatori. Ma, dopo essersi impossessato di un estintore con chissà quali intenzioni, è stato prontamente bloccato e neutralizzato dagli agenti Polfer e denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti ferroviari e furto dell’estintore.

Gli agenti Polfer della stazione Fs di Napoli Centale hanno denunciato un cittadino straniero per aver violato le norme che regolano l’ingresso e la permanenza sul territorio dello Stato ai sensi della Legge 286/98.

Nella stessa serata un cittadino straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato per oltraggio e minaccia ad incaricato di un pubblico servizio avendo prima inveito e poi aggredito una guardia particolare giurata mentre effettuava un servizio di controllo nella stazione.