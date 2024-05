Funicolare di Chiaia venti mesi di chiusura, Muscarà: "Vergognosa indifferenza" L'intervento della consigliera regionale

La funicolare di Chiaia è ancora chiusa al pubblico, ormai da venti mesi. Alle fine dell'800 per costruirla la ditta «Fermariello Gennaro» impiegò due anni; iniziò i lavori a maggio del 1887 e dopo due anni, il 18 ottobre del 1889, si festeggiò la corsa inaugurale - Ha dichiarato in una nota la consigliera indipendente Maria Muscarà -. E meno male che la ditta Fermariello Gennaro era una ditta di abili artigiani e non una succursale della Federico II come quella che ci amministra oggi, altrimenti, forse la funicolare di Chiaia avrebbe fatto la fine della linea 6 o della ormai cinquantenne metro 1 .

Ancora nessuna notizia ufficiale sui lavori meno che mai sulla riapertura, tutto tace con gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina. I lavori iniziati, sulla carta, solo ad ottobre 2023 dopo mesi di chiusura, sarebbero dovuti durare dieci mesi ma la riapertura ancora non si conosce. “Una vergogna il ritardo e la disinvoltura con la quale non danno spiegazioni" - conclude Muscarà. Foto inviata dalla consigliera Muscarà.