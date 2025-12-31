IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un sorriso, per carità! Il Napoli ha ritrovato risultati e brillantezza, ma Conte...

Ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Il Napoli ha ritrovato fluidità di gioco, spirito lieve e felice, solidità difensiva e nuove e imprevedibili soluzioni in attacco.

Sembra avere, addirittura, restituito unità d'intenti agli esclusi della prima ora, recuperati non dalle tanto decantate virtù tecniche di Antonio Conte - in questa storia c'entrano solo in minima parte - ma dalla casuale e imprevedibile dea Sfortuna, che ha pensato bene di rendere qualche soldino indietro ad Aurelio De Laurentiis.

Ora, però, che le cose stanno andando per il meglio, il tecnico salentino qualche sorriso ce lo potrebbe pure regalare.