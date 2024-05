Napoli, Nappi: Governo dei fatti per la rinascita di Bagnoli Intervento del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.

“L’Esecutivo di centrodestra si conferma ancora una volta governo dei fatti, con la massima attenzione per i nostri territori e per il sud. A fronte di oltre 30 anni di promesse, sprechi, ritardi e rimandi, si investe efficacemente e con risorse importanti (1,2 miliardi di euro) per restituire Bagnoli a Napoli e ai napoletani. Si tratta di un’area altamente strategica della città sotto il profilo sociale, paesaggistico ed economico, una zona che finalmente trova la strada del rilancio dopo una vergognosa ‘eternità’ di silenzio e immobilismo complice di comune regione. Avanti così”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.