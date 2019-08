Casoria: arrestati due topi d’appartamento I carabinieri hanno bloccato i ladri fuori dall’abitazione appena svaligiata con la refurtiva

I carabinieri di Casoria hanno bloccato due uomini, entrambi incesurati, uno di 31 anni e l’altro di appena 17, alle 3 di questa notte in via di Vico San Giovanni, dove la centrale operativa li aveva inviati dopo che al 112 era stato segnalato un furto in abitazione che si trova al piano terra.

I due, accortisi dell’arrivo dei carabinieri, hanno provato a nascondersi dietro il muro di cinta della casa che avevano appena svaligiato. I militari li hanno perquisiti, trovandoli in possesso di cacciaviti e di un paio di guanti ma anche di un lettore dvd, un frontalino di autoradio e delle chiavi di una Fiat 600: la refurtiva appena portata via dall’abitazione. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno ricostruito che i ladri si erano introdotti in quella casa forzando la grata di una finestra.