Ladro arrestato mentre ruba porta pacchi Bloccato da un cittadino e consegnato alla Polizia

Gli agenti del commissariato di Giugliano Villaricca sono intervenuti in Via Pascoli a Giugliano dove era stata segnalata una persona intenta a rubare delle barre portapacchi da un’auto in sosta.

Gli agenti al loro arrivo sono stati avvicinati da un cittadino che, dopo aver udito le grida di una persona affacciata al balcone che segnalava il furto, è sceso dal ciclomotore su cui viaggiava ed ha bloccato il ladro che stava tentando di allontanarsi.

L’uomo fermato, un giuglianese di 48 anni, è stato arrestato per furto aggravato, la refurtiva restituita al proprietario.