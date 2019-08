Ladri di persiane arrestati dalla Polizia Gli infissi erano stati divelti da un plesso scolastico

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata sono intervenuti in Via Alessandro Volta a Torre Annunziata dopo aver sorpreso due uomini intenti a trasportare, a bordo di un Fiat Scudo adibito a taxi, varie persiane in alluminio con i relativi montanti.

I poliziotti hanno accertato che poco prima gli infissi erano stati divelti da un plesso scolastico poco distante.

I due uomini, di 39 e 45 anni, entrambi oplontini, sono stati arrestati per furto aggravato, con violenza sulle cose, di beni di pubblica proprietà. Inoltre uno dei due era già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla pg, in conseguenza di un precedente furto.