Precipita nel vallone: muore un ragazzo E' precipitato nel Vallone dei Mulini, in centro a Sorrento

Tragedia a Sorrento questa notte: un giovane è precipitato nel Vallone dei Mulini, proprio a pochi passi dal centro cittadino, ed è morto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato, non senza difficoltà, il corpo del ragazzo, e le forze dell'ordine. Tra le ipotesi quella più accreditata è il gesto estremo da parte del giovane, ma non si esclude che si possa trattare di un incidente.

Il giovane, che lavorava in un locale della zona, era molto conosciuto: è precipitato sotto gli occhi di alcuni amici e dell'ex fidanzata, che hanno dato l'allarme.