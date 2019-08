Ischia: affitti abusivi, 5 denunciati I carabinieri hanno fatto centinaia di controlli

I carabinieri hanno denunciato 5 persone e fatto centinaia di controlli per fermare il fenomeno degli affitti abusivi sull’isola di Ischia.

È stata denunciata una 79enne incensurata per aver locato ad uso turistico sei stanze di un edificio adibito a struttura ricettiva abusiva. Segnalate all'autorità giudiziaria due donne di Forio di 72 e 63 anni per aver affittato, senza autorizzazione e comunicazione alla pubblica sicurezza, il proprio appartamento a turisti stranieri. Stessa sorte per una 49enne di Ischia e un 55enne di Lacco Ameno. Durante il servizio, i militari hanno controllato complessivamente 30 appartamenti e 77 ospiti.