Giugliano: arrestato per combustione illecita di rifiuti I carabinieri hanno sorpreso un 59enne mentre dava alle fiamme materiali di plastica e alluminio e scarti alimentari.

Un 59enne di Villaricca, sorpreso a bruciare rifiuti in un suo terreno al confine tra Giugliano e Villa Literno, è stato arrestato dai Carabinieri.

Era intento a dare alle fiamme cassette e tubi di plastica, lattine in alluminio e scarti alimentari.

I militari della sezione radiomobile di Giugliano, vista la colonna di fumo nero, hanno raggiunto il fondo e sorpreso l'uomo. Dopo avere spento l'incendio con mezzi di fortuna, i carabinieri lo hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti ed hanno sequestrato l'area per evitarne la coltura. In attesa di giudizio, il 59enne è stato sottoposto ai domiciliari.