Per entrare nella Ztl coprono targa dello scooter Due anziani di 70 e 73 anni hanno provato a raggirare il varco elettronico dell’area pedonale del Borgo Marinari

Due anziani di 70 e 73 anni hanno provato a raggirare il varco elettronico dell’area pedonale del Borgo Marinari a Napoli. I due infatti avevano coperto la targa dello scooter così da accedere senza alcun problema.

Arrivati infatti in prossimità del varco di accesso al pontile di Castel dell'Ovo, sono scesi dal motociclo e hanno coperto la targa per poi risalire in sella e immettersi nell'area interdetta al traffico. I due anziani erano certi di non essere riconoscibili per le telecamere di rilevamento installate a presidio dell'area ma sono stati bloccati dagli agenti della municipale che erano in borghese.

A loro carico è scattata una sanzione per le violazioni al Codice della Strada e una denuncia per soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici.