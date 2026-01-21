Il sindaco nominato assessore regionale: a Portici arriva il commissario Il provvedimento firmato dal prefetto di Napoli

Il prefetto di NAPOLI, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili dalla carica di sindaco del Comune di Portici, Enzo Cuomo, diventato assessore regionale nella giunta Fico, ha sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio Enrico Caterino, prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell'Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell'organo consiliare.