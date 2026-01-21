Carabinieri, blitz antidroga nell'abitazione di un "insospettabile" Un 41enne della città è stato trasferito in carcere: trovati soldi, hashish e bilancini

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania impegnati in una serie di controlli antidroga su tutto il territorio: nel mirino anche alcuni "insospettabili".

A finire in manette un 41enne incensurato della città: i militari hanno perquisito la sua abitazione, un appartamento nella frazione di Varcaturo, ed hanno sequestrato un panetto di hashish di 40 grammi e una busta con altri 18 grammi della stessa sostanza.

Trovati anche un altro paio di dosi tra cocaina e marijuana, 2 bilancini di precisone e 615 euro in contanti. Il 41enne ha anche un’altra abitazione, a Castel Volturno. Lì i carabinieri, nel parco Green Village, trovano altri 18 grammi di hashish, 3 bilancini e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 41enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale.

