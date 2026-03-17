Di Lorenzo infortunato, rientro anticipato? La notizia del suo agente

«Rientro Di Lorenzo? Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile»

di lorenzo infortunato rientro anticipato la notizia del suo agente

Questa l'importante novità che arriva sul difensore del Napoli da Mario Giuffredi, suo agente, intervenuto su CRC, radio partner della SSC Napoli:

Napoli.  

«Rientro Di Lorenzo? Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile». Questa l'importante novità che arriva sul difensore del Napoli da Mario Giuffredi, suo agente, intervenuto su CRC, radio partner della SSC Napoli: «Gli infortuni vanno curati,seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana. Se così fosse, sarebbe davvero un miracolo poiché noi pensavamo che i tempi di recupero fossero molto più lunghi. Nonostante Di Lorenzo abbia 33 anni, lui non è una persona normale. Dal punto di vista professionale riesce con la sua forza di volontà ad anticipare i tempi di recupero. Giovanni non si sposta di un millimetro, lui rimane sempre uguale. Andate a vedere tutte le rose della Serie A e ditemi quanti Di Lorenzo ci sono, non so se ne troverete altri due. Di Lorenzo è un caso da studiare».

Su Matteo Politano e il ritorno al gol 

«Politano è rientrato da un infortunio. Purtroppo quando rientri da un infortunio hai bisogno di tempo e di partite da recuperare. Magari non è stato il miglior Politano e quello di sempre in 5 o 6 partite, ma è stato il migliore in campo sia in Napoli-Lecce che in Napoli-Torino. Tutto rientra nella normalità del recupero post-infortunio. Era tutto comprensibile e scontabile quello che ha trascorso. Conte è stato bravo a dargli continuità e farlo giocare. È una persona che è sempre sorridente e si fa scivolare le critiche addosso prendendole sempre con molto sarcasmo. Io non so come fa, quando qualcuno ti critica fa sempre un po’ male poiché quando fai 99 cose fatte bene e una male, rischi di sentire tutta la pressione. Politano ha talmente di quell’esperienza e intelligenza che vive con serenità tutte le critiche che gli vengono rivolte».

Vergara è un giocatore caparbio e mentalmente forte. Per lui e anche per noi è stato spiacevole vedere che si è infortunato in un momento della stagione del Napoli in cui poteva continuare a essere protagonista e molto probabilmente all’90% Gattuso lo avrebbe chiamato in nazionale. 

«Adesso Vergara sta vivendo un momento di favola e farsi vedere dalla propria squadra e dalla nazionale fuori per infortunio non è piacevole, ma come dico sempre ai miei giocatori: "Guardate che c’è l’altra faccia della medaglia che è stupenda”. Fino a gennaio vivevamo calcisticamente nell’anonimato e si è imposto da Napoli come calciatore e ha fatto parlare di sé tutta Italia tanto da far pensare ad una convocazione in nazionale. È un incidente di percorso che capita a tutti i giocatori e chi ha la testa bella diritta ed è forte mentalmente, quando riprende, si è più forti di prima».

 

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