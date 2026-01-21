Lavori Corso San Giovanni a Teduccio: nuove disposizione per la circolazione

In vista dei lavori lungo un tratto di corso San Giovanni, da Palazzo San Giacomo via libera al nuovo dispositivo per la circolazione. Dispozione valide dal 26 gennaio al 6 marzo.
Le disposizione per il traffico
In particolare è stato istituito lungo corso San Giovanni a Teduccio un dispositivo temporaneo di circolazione nell’ambito dei "Lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: tratta corso San Giovanni, Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni, compresi nel “Grande Progetto riqualificazione urbana Area Portuale Napoli Est” suddiviso in 2 fasi.
Ed ancora: dal 26 gennaio al 13 febbraio 2026 è previsto il seguente dispositivo di circolazione per lavori, relativo alla “Cantierizzazione 9+11a" (lato monte): in Corso San Giovanni a Teduccio, il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra la confluenza con via Ammiraglio Aubry e la confluenza con viale 2 Giugno, con direttrice verso Portici; in Corso N. Protopisani, il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, su ambo i lati; in Corso N. Protopisani, il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
in via Parrocchia, il divieto di transito veicolare per un tratto di 50,00 metri circa, a partire dalla sua confluenza con Corso San Giovanni a Teduccio, in direzione di via Sacco e Vanzetti.
Fase 2 dei lavori
Dal 14 febbraio al 6 marzo 2026 via alla “Cantierizzazione 10+12a" (lato mare): in Corso San Giovanni a Teduccio, il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra la confluenza con via Ammiraglio Aubry e la confluenza con viale 2 Giugno, con direttrice verso Portici; in Corso N. Protopisani, il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, su ambo i lati; in Corso N. Protopisani, il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Nella foto immagine di repertorio lavori