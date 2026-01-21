Manfredi: "Lavori a Bagnoli? Siamo oltre la sufficienza" Il sindaco: "Sbloccato bonifiche e attività ferme da decenni"

“Un voto ai lavori in corso a Bagnoli? Siamo oltre la sufficienza”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, promuove lo stato di avanzamento degli interventi nell’area occidentale della città e assicura il rispetto del cronoprogramma. Le dichiarazioni sono arrivate a margine della conferenza stampa di presentazione dell’America’s Cup Partnership e della Louis Vuitton Cup di vela, ospitata a Palazzo Reale.

Secondo Manfredi, i cantieri procedono “con grande regolarità” e segnano una svolta attesa da oltre trent’anni. “Abbiamo finalmente sbloccato bonifiche e attività che erano ferme da decenni – ha sottolineato – con impianti abbandonati e centinaia di milioni di euro spesi e finiti nel nulla”.

Il primo cittadino ha rivendicato il cambio di passo dell’amministrazione, parlando di “progetti concreti, lavori concreti e opportunità reali” per un’area simbolo delle incompiute della città. “Bagnoli non sarà più un sogno – ha aggiunto – ma un luogo di fatti, dove si creerà lo sviluppo già approvato e condiviso con il Praru”.

In questo quadro, l’assegnazione a Napoli di eventi velici di rilievo internazionale come la Coppa America e la Louis Vuitton Cup rappresenta, secondo Manfredi, un’occasione strategica. “Non si tratta di stravolgere i piani – ha chiarito – ma di accelerare interventi già previsti, dando una spinta decisiva a un processo di rigenerazione che era stato definito e programmato”.