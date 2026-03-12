Comune Napoli: Alessandra Clemente entra nel Pd La nota del gruppo: "Campo largo riferimento principale nel Paese"

La consigliera comunale Alessandra Clemente entra nel gruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Napoli. La richiesta di adesione è stata accettata all’unanimità nel corso della riunione del gruppo consiliare dem tenutasi ieri.

Ad annunciarlo è una nota del gruppo del Pd, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso della consigliera. “Siamo lieti di dare il benvenuto alla collega Alessandra Clemente – si legge –. Questa scelta rappresenta una chiara dimostrazione della capacità attrattiva del nostro partito nella città di Napoli, dove il campo largo, sulla base dell’esperienza di governo del sindaco Gaetano Manfredi, è diventato un riferimento principale nel Paese per la costruzione dell’alternativa alle destre”.

Nel comunicato si sottolinea come negli ultimi anni Clemente abbia condiviso molte delle battaglie politiche del Partito Democratico, “in particolare da quando alla guida del partito c’è la segretaria Elly Schlein, la cui leadership ha contribuito a costruire un partito aperto e attento alle nuove energie provenienti dall’impegno civile”.

Secondo il gruppo consiliare dem, l’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Manfredi “ha prodotto una svolta politica credibile rispetto all’isolamento in cui la stagione di governo precedente aveva ricondotto la città”. L’ingresso di Alessandra Clemente, conclude la nota, potrà rafforzare l’impegno del partito “per costruire una Napoli più inclusiva, solidale e attenta alle necessità delle persone”.