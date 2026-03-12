Vandali a Santa Maria degli Angeli: l'area ripristinata dal Comune Dopo l'incendio e l'allarme per il decoro

Le squadre del Decoro Urbano della Napoli Servizi sono intervenute in Piazza Santa Maria degli Angeli per ripristinare il decoro dell’area a seguito dell’incendio appiccato alcuni giorni fa da un gruppo di vandali ragazzini.

Gli operatori di Napoli Servizi hanno provveduto al ripristino degli elementi di arredo urbano danneggiati e alla pulizia degli arredi in marmo e della scalinata annerite dal rogo. Lo rende noto Palazzo San Giacimo.

Nei prossimi giorni ASIA provvederà anche alla sostituzione del cassonetto per la raccolta differenziata.

"L’intervento, richiesto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi su indicazione della Municipalità 1, è stato coordinato dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello. La struttura, fortemente voluta dal sindaco, opera con il coinvolgimento degli assessorati, dei servizi comunali, delle Municipalità e con il contributo operativo delle società partecipate e polizia locale", fanno sapere dal municipio partenopeo.