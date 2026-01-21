Euro 2032: Abodi "scelte su stadio Maradona spettano a Manfredi e De Laurentiis" Il ministro: "Tempi stringono, ci aspettiamo soluzioni"

"Per lo stadio Maradona interpreti della prospettiva sono il sindaco e il presidente De Laurentiis. Noi siamo a supporto di una soluzione che sia praticabile e che sia compatibile con i tempi per gli Europei del 2032, ma le scelte le devono fare loro. Ci aspettiamo delle soluzioni perché il tempo dell'attesa sta finendo e sta arrivando il tempo delle scelte che saranno scelte di merito".

Lo dice il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, che a Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'America's Cup Partnership e della Louis Vuitton Cup di vela, risponde a una domanda sul futuro dello stadio Maradona in relazione anche e soprattutto agli Europei di calcio del 2032. "Il sindaco sullo stadio ha le caratteristiche di equilibrio e prudenza, sono buone caratteristiche... però bisogna essere pragmatici: lo abbiamo detto in questi mesi, il tempo scorre velocemente e ce n'è sempre meno" sottolinea il ministro che poi spiega: "Il Comune di Napoli ha mandato una lettera per manifestare l'interesse a partecipare alla selezione" per ospitare gli Europei ma serve "armonia" tra Comune e Napoli calcio. "Noi ci auguriamo sempre che ci sia l'armonia necessaria. Faccio fatica - chiosa Abodi - a immaginare due progettualità divergenti o comunque che si ignorino"