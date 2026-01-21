Orrore a Ercolano: cane trascinato da uno scooter, salvato da un passante Un automobilista coraggioso interviene e salva l'animale

Un episodio di brutale inciviltà si è consumato nelle ultime ore a Ercolano, dove un cane è stato costretto a correre a folle velocità, al guinzaglio, dietro uno scooter in corsa. La scena, ripresa in un video choc che sta facendo il giro del web, è stata interrotta solo grazie al tempestivo intervento di un cittadino esemplare.

L’intervento eroico e la denuncia social

Mentre lo scooter procedeva ignorando la sofferenza dell'animale sull'asfalto, un automobilista che ha assistito alla scena ha deciso di non voltarsi dall'altra parte. L'uomo ha inseguito il mezzo a due ruote, riuscendo a bloccarlo e costringendo il passeggero a scendere per proseguire a piedi con l'animale. "Ho preso l’auto, li ho rincorsi e ho fatto scendere il passeggero che teneva il cane", ha dichiarato l'autore del salvataggio in un messaggio inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha poi diffuso le immagini sui propri canali social.

Ondata di indignazione sul web

Il filmato documenta in modo inequivocabile la fatica e il pericolo corsi dall'animale. In pochi minuti, il post ha raccolto migliaia di commenti di utenti indignati che chiedono a gran voce l'identificazione dei responsabili. Il reato ipotizzato è quello di maltrattamento di animali, punito severamente dal Codice Penale. Al momento non sono ancora note le condizioni di salute del cane, né se siano intervenuti i servizi veterinari dell'ASL per accertare eventuali lesioni alle zampe causate dall'attrito con il manto stradale. Il deputato Borrelli ha ribadito la necessità di tolleranza zero verso episodi di questo tipo, sollecitando le autorità locali a utilizzare le immagini per risalire alla targa dello scooter.