Fincantieri, Vicinanza: "Subito tavolo con il governo per il futuro del cantiere Un appello al governo nazionale affinché si convochi in tempi rapidi un tavolo

Un appello al governo nazionale affinché si convochi in tempi rapidi un tavolo - insieme a Comune, Regione Campania, Fincantieri e organizzazioni sindacali - sul futuro del cantiere di Castellammare di Stabia.

E la proposta di una “norma speciale” in Parlamento per accelerare le procedure di ribaltamento a mare e salvaguardare così il lavoro della maestranze. È quanto è emerso durante la riunione dei capigruppo consiliari di Castellammare con i rappresentanti delle segreterie provinciali e la Rsu di Fim, Fiom, Uilm, che si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Farnese alla presenza del sindaco Luigi Vicinanza, del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, dell’assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, del presidente dell’autorità portuale Eliseo Cuccaro, e del presidente del Consiglio comunale Roberto Elefante.

"Nella fase geopolitica attuale gli scenari di guerra sono predominanti. Se il cantiere diventa strategico per la sicurezza e la difesa nazionale ed europea con la produzione di navi militari, il governo deve intervenire - ha sottolineato il sindaco Luigi Vicinanza - Ci impegniamo a riunirci al più presto con i parlamentari del territorio per discutere anche di una norma speciale che possa semplificare in prospettiva i lavori di ribaltamento a mare del cantiere".