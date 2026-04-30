Manfredi incontra Roberto Saviano: «Insieme per progetti culturali e sociali» Manfredi: «Un incontro ricco di significato: un modo per portargli l’abbraccio della città»

Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, da anni sotto scorta per le minacce della criminalità. Il primo cittadino di Napoli ha espresso le motivazioni dell'invito al Comune, sottolineando l'impegno preso insieme di lavorare su progetti culturali e sociali.

Le parole di Manfredi su Saviano

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito.

«Saviano non era mai stato al Comune. L’ho invitato a Palazzo San Giacomo anche alla luce delle sue recenti dichiarazioni sul rapporto con Napoli. È stato un incontro intenso e ricco di significato, un modo per portargli l’abbraccio della città. Ci siamo lasciati con un impegno importante: lavorare insieme su progetti culturali e sociali per il nostro territorio. Siamo fortemente convinti che cultura e impegno civile possano fare la differenza. Roberto può darci una grande mano».