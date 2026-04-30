IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Bei ricordi Champions La sfida Psg-Bayern e la categoria alla quale appartiene il Napoli

Paris Saint Germain- Bayern Monaco ci ha restituito fiducia nel calcio - come del resto Bayern Monaco- Real Madrid. Ci sono squadre votate al piacere di giocare e altre a volere solo superare l'ostacolo, a qualunque costo.

Il Napoli appartiene al secondo genere di contendenti, e nelle partite che contano spesso - pur di non dimostrare di non essere all'altezza - non è scesa neanche in campo. Resta, nel ricordo dei bei momenti vissuti davanti alla televisione, il rimpianto per una Champions League azzurra che sarebbe stata considerata indegna per chiunque, eccetto che per il grande Antonio Conte - intoccabile tra gli intoccabili.