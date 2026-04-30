Capodichino: nasconde droga in casa ma viene scoperto e arrestato Sequestrati tre panetti di hashish

La polizia ha arrestato un 26enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato l’abitazione del giovane in zona Capodichino, dove hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi e una stecca della stessa sostanza.