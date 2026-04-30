La polizia ha arrestato un 26enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato l’abitazione del giovane in zona Capodichino, dove hanno rinvenuto 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi e una stecca della stessa sostanza.
Capodichino: nasconde droga in casa ma viene scoperto e arrestato
Sequestrati tre panetti di hashish
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti...
Napoli.