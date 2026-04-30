Porta nolana e zone limitrofe: controlli della polizia Contestate violazioni al codice della strada e sequestro di tabacchi lavorati esteri

Gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con il supporto di personale dell’Asl Napoli1, hanno controllato le zone limitrofe di Porta nolana.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 102 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllato 29 veicoli, contestato 10 violazioni del codice della strada, nonché sequestrato circa 5 kg tabacchi lavorati esteri.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, sono stati controllati 4 esercizi commerciali e ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative.

Infine, una persona è stata denunciata per evasione, mentre un altro sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.