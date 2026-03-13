Napoli: al Vomero si acuisce la crisi del commercio Capodanno: "In via Scarlatti chiude uno storico laboratorio di fotografia"

"Il quartiere Vomero - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - nell'ultima metà del secolo scorso si era trasformato in una delle aree commercialmente più attive del capoluogo partenopeo se non dell'intera regione Campania. Comparto, quello del commercio, che peraltro ha costituito da allora il principale se non l'unico settore produttivo del'area con conseguenti ricadute positive anche sul piano occupazionale. Ma, da alcuni anni a questa parte, purtroppo, tale settore ha fatto registrare segni di forte crisi.

Il numero di attività commerciali, molte delle quali storiche, che, dopo essere passate di generazione in generazione, hanno chiuso o si sono trasferite, è lievitato col passare del tempo.

Mentre, al loro posto, sono spuntati, come funghi, pubblici esercizi adibiti alla vendita e alla somministrazione di cibi e bevande, principalmente bar, ristoranti e pizzerie che utilizzano prevalentemente il suolo pubblico.

L'ultimo esercizio commerciale che ha abbassato le saracinesche è quello dello studio fotografico Danisi Claudio, in via Scarlatti, 200, dopo oltre cinquant'anni di attività.

Analizzando più in generale i mutamenti che stanno avvenendo nel terziario commerciale - puntualizza Capodanno - occorre anche considerare che il Vomero era, ma attualmente non lo è più, un fondamentale punto di riferimento commerciale anche per chi veniva da altre zone della Città e dai Comuni della Provincia. In verità, il quartiere collinare, dall'inizio di questo secolo, ha dovuto fare i conti con l’aggravamento dei problemi legati alla viabilità, determinati, tra l’altro, dall’adozione di alcuni provvedimenti di pedonalizzazione, tra i quali quelli di alcuni tratti di via Scarlatti e di via Luca Giordano e, più di recente, dalla chiusura al transito di una parte di piazza degli Artisti anche con la perdita di numerosi stalli per la sosta, non accompagnati dalla contestuale creazione di infrastrutture, principalmente parcheggi pubblici a raso nelle aree limitrofe.

Tutto ciò, in uno ai ben noti disservizi nel sistema del trasporto pubblico cittadino, ha notevolmente contribuito ad allontanare i potenziali consumatori che un tempo raggiungevano il quartiere anche con la propria autovettura e che ora devono fare i conti con le tariffe esose dei pochi parcheggi privati, dal momento che gl’insufficienti stalli delle strisce blu, che peraltro hanno ridotto l’ampiezza delle già striminzite carreggiate, sono per lo più occupati dalle auto dei residenti.

A questo punto - sottolinea Capodanno - al Vomero si sono registrate situazioni che lo accomunano peraltro ad altri quartieri cittadini.

Non c’è più l’artigianato, scomparse anche molte attività culturali e dello spettacolo, con la chiusura di alcune importanti librerie e di diverse sale cinematografiche. Infine, sul piano turistico, non si è ancora data pratica attuazione a iniziative tese al rilancio di siti che, sulla carta, rappresenterebbero dei notevoli attrattori, come San Martino e la villa Floridiana, con gli annessi musei, cosa che auspicavamo potesse avvenire con la creazione del polo museale autonomo "Musei nazionale del Vomero", iniziativa che invece fino a oggi non ha prodotto alcun risultato pratico.

Eppure - conclude Capodanno - basterebbe poco per cercare di arginare questa vera e propria ecatombe di esercizi commerciali al Vomero, molti dei quali storici. Per esemplificare, seppure al momento è rimasta perlopiù sulla carta, nel 2014 fu varata una legge regionale, la n. 11, per la valorizzazione degli esercizi e delle botteghe storiche della Campania, che avrebbe dovuto, seppure con notevole ritardo, allineare la nostra regione alle altre, dove tale normativa è presente da lustri. Ma, dall'ultimo dato reperito sul sito del Comune di Napoli, risulta che, su tutto il territorio del capoluogo partenopeo, sono state censite solo 25 attività, tra le quali appena 9 ultracentenarie, che possono usufruire dei benefici, anche economici, di detta legge.

Un dato che, a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge appare fortemente sottodimensionato e che lascia perplessi, specialmente se confrontato con quello di altre città, come Milano, dove sull'apposito sito dedicato alle botteghe storiche della città, ne sono elencate ben 625".