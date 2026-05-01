Juve Stabia ko col Frosinone (0-1), ma vespe ai playoff con il settimo posto I gialloblu affronteranno il Modena nel turno preliminare degli spareggi promozione

La Juve Stabia esce sconfitto dal match del "Menti" contro il Frosinone (0-1), ma accede aritmeticamente ai playoff con un turno d'anticipo. Settimo posto finale già certo per le vespe che firmano l'accesso agli spareggi promozione per la seconda stagione consecutiva. Ottimo risultato per la squadra di Abate che da mesi occupa un posizione playoff e che trova l'aritmetica nonostante la sconfitta casalinga nel penultimo atto della regular season. Ai ciociari, vicinissimi al ritorno in massima serie con il secondo posto finale, basta il gol di Bracaglia al minuto 73 con la Juve Stabia costretta al cambio tra i pali al minuto 41 (fuori Confente, dentro Boer).

Il tabellino

Serie B

Trentasettesima Giornata

Juve Stabia-Frosinone 0-1

Marcatori: 73' Bracaglia

J. Stabia: Confente (41′ Boer), Dalle Mura, Giorgini, Bellich, Carissoni (74′ Ricciardi), Mosti, Leone, Correia (’81’ Pierobon), Cacciamani, Maistro (74′ Gabrielloni), Okoro (’81’ Candellone). All. Abate. A disp. Signorini, Varnier, Mannini, Ciammagliacchella, Torrasi, Dos Santos

Frosinone: Palmisani, A. Oyono (90′ Calvani), Monterisi, Cittadini, Bracaglia, Calò (77′ Zilli), Cichella, F. Gelli, Ghedjemis (90′ Koutsoupias), Raimondo (77′ Kone), Kvernadze (64′ Fiori). All. Alvini. A disp. Lolic, Pisseri, Corrado, J. Oyono, Fini, Vergani

Arbitro: Marcenaro

Assistenti: Zingarelli e Marco Scatragli

Quarto ufficiale: Vogliacco

VAR e AVAR: Pairetto e Prenna