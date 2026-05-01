Nello zaino 16 panetti di hashish e un involucro di marijuana: arrestato La scoperta della polizia

La polizia ha arrestato un 25enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mianella, hanno notato un uomo con fare guardingo che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto, con non poche difficoltà, bloccato e trovato in possesso di uno zaino con all’interno 16 panetti di hashish del peso di circa 1 kg e 700 grammi e di un involucro di marijuana del peso di circa 500 grammi.ù