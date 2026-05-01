Giugliano in Campania: nasconde droga in casa ma viene scoperto e arrestato In manette un 26enne napoletano

La polizia ha arrestatro un 26enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso uno stabile, dove hanno rinvenuto 18 bustine di marijuana del peso di circa 54 grammi e 11 bustine di hashish del peso di 40 grammi.

Ancora, gli operatori, hanno controllato l’abitazione del giovane, nel comune di Castel Volturno, dove hanno rinvenuto, ben occultati: altri 18 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2 kg, 2 bustine di cocaina del peso di 700 grammi, 3 bustine di marijuana del peso di circa 1 kg e 400 grammi, 7 involucri di cocaina del peso di 5 grammi, una bustina di cocaina del peso di 3 grammi, una bustina di Mdma del peso di 57 grammi, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente.