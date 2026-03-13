Torre Annunziata: qui il più grande polo florovivaistico del centro sud Italia L'intervento si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione dell’area industriale

Porte aperte nel cantiere del più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. Oggi pomeriggio il vicepresidente della Giunta Regionale della Campania Mario Casillo ha visitato il sito industriale di Torre Annunziata, in compagnia del presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi e degli assessori regionali Enzo Cuomo (Patrimonio), Fulvio Buonavitacola (Attività Produttive) e Maria Carmela Serluca (Agricoltura). Presente il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

A fare gli onori di casa Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum, la società che sta realizzando l’intervento nell’area industriale di Torre Annunziata.

“Siamo onorati di aver ricevuto la visita dei rappresentanti del governo regionale – afferma Malafronte – è la dimostrazione dell’attenzione della regione Campania nei confronti del nostro progetto imprenditoriale. Stiamo realizzando il più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia.

Un’area di oltre 50mila metri quadrati capace di ospitare oltre 500 operatori commerciali. Ci sarà un’area di 5mila mq dedicata alla logistica e oltre 500 stalli di parcheggio per auto, furgoni e mezzi pesanti. Gaia Florum dovrà diventare un hub a 360° dedicato alla cultura florovivaistica con eventi, iniziative e appuntamenti formativi. L’obiettivo è aprire entro il prossimo autunno. A novembre abbiamo in programma la prima edizione di ExpoFlora, la prima fiera di Gaia dedicata agli operatori di settore”.

L'intervento di Gaia Florum si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione dell’area industriale, ricalcando il modello di recupero già attuato per il Maximall - afferma il sindaco Corrado Cuccurullo - L'obiettivo è restituire funzioni produttive a spazi dismessi, trasformandoli in nuovi motori di sviluppo per il territorio. La realizzazione di quest'opera conferma come la collaborazione tra pubblico e privato sia lo strumento chiave per consentire la rigenerazione di ex aree industriali”.

“Sto seguendo questa opera da anni e vederla quasi completata è per me motivo di grande orgoglio – afferma il vice governatore Mario Casillo - Il settore florovivaistico è strategico per la Campania: siamo primi per la produzione di fiori recisi.

Per questo è fondamentale continuare a valorizzare e sostenere un settore capace di generare occupazione, sviluppo economico e nuove opportunità per il territorio. La realizzazione di questo mercato va esattamente in questa direzione.

A fine novembre quest’area ospiterà la prima edizione di una fiera espositiva dedicata al comparto, che si svolgerà qui in attesa della realizzazione del Bioma, il parco botanico previsto a Boscoreale, a poca distanza da questo sito. Ciò dimostra come questo intervento si inserisca all’interno di una strategia più ampia e articolata di valorizzazione e sviluppo del settore florovivaistico e del territorio”.