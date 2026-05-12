IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Vota Antonio La strategia di Conte non convince: una follia rinunciare ancora una volta a Sam Beukema...

Del Napoli che affrontava al Maradona un Bologna in disarmo, la prima cosa che andava sottolineata è che non scendeva in campo con il 4-3-3, nonostante il ritorno in squadra di Giovanni Di Lorenzo. Alla lettura delle formazioni, lo confesso, speravo almeno in un 4-2-3-1, ma niente da fare: Antonio Conte sceglieva ancora il 3-4-2-1. Peccato fosse fatto con gli interpreti sbagliati. Una follia rinunciare ancora una volta a Sam Beukema per far giocare un capitano inadatto al ruolo di braccetto destro e anche a disagio fisicamente. Poi sacrificare per l'ennesima volta Matteo Politano come ala per farlo giocare a centrocampo proprio non si poteva più vedere.