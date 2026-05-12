Torre Annunziata, recupero area confiscata alla camorra: c'è il finanziamento Ecco i due progetti redatti dal comune

Il comune di Torre Annunziata ha ottenuto il finanziamento per due progetti di rigenerazione urbana. Le due proposte, una per via Commercio nel cuore del centro antico e l'altra per va Solferino a Rovigliano, sono state approvate nell’ambito della misura promossa dal Ministero dell’Ambiente per il contrasto al consumo di suolo.

Il progetto in via commercio, presentato in collaborazione con Agrorinasce, prevede l’abbattimento del rudere all’interno di un’area confiscata alla camorra, e la realizzazione di giardini e stalli per la sosta di auto. Il nuovo spazio verde, nel cuore del quartiere murattiano, confina con l’asilo nido in via Gioacchino Murat i cui lavori sono in via di realizzazione.

Il secondo progetto invece prevede la riqualificazione dell’intera area verde in via Solferino, dalla rotonda con via Terragneta fino al litorale di Rovigliano e la realizzazione di spazi alberati, campi da tennis, basket, volley e bocce.

"Il finanziamento dei due progetti presentati dal comune, e in particolare quello per via Commercio, dimostrano il buon lavoro fatto dall'amministrazione comunale in questi due anni. Il rudere di via Commercio rappresenta da decenni una vera e propria bomba ecologica, un’emergenza che i residenti ci hanno segnalato sin da subito. Anche il recupero di via Solferino è un’ottima risposta per chi abita a Rovigliano, quartiere privo di spazi verdi attrezzati" afferma Tania Sorrentino, sindaco facente funzioni con delega ai beni confiscati.