La camorra torna a sparare e uccidere: agguato mortale a Ponticelli La vittima è il 51enne Antonio Musella. Si segue la pista della faida tra clan nella periferia est

La camorra torna a sparare e ad uccidere. E ancora una volta è Ponticelli il teatro dell'ennesimo omicidio.

Nella notte è morto Antonio Musella, 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato colpito da diversi proiettili esplosi mentre si trovava in auto nella periferia est di Napoli.

L'agguato è scattato in via Cupa Vicinale Pepe, nella zona delle case popolari: gli investigatori non escludono che prima di essere ucciso Pepe sia stato inseguito dal o dai killer.

Le indagini sono affidate alla Questura partenopea. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un regolamento di conti nella faida di camorra tra i clan della zona De Luca-Bossi-Minichini e De Micco che da mesi sta insanguinando Ponticelli e l'area orientale del capoluogo.

Ponticelli si ritrova a fare i conti con l'ennesimo omicidio, con il quartiere che ripiomba nell'incubo.