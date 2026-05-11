Napoli-Bologna 2-3, rimandata la qualificazione matematica in Champions League Napoli-Bologna termina 2-3, il resoconto della gara ed il racconto dei gol

Finisce 2-3 tra Napoli e Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona: gli azzurri rimandano alla prossima giornata il discorso qualificazione matematica in Champions League. Il 37esimo turno di Serie A vede le squadre in corsa per la massima competizione europea giocare in contemporanea domenica alle ore 12:30 (QUI TUTTI GLI ORARI DELLE PARTITE).

Ad aprire le danze è la squadra ospite che si porta sul 2-0 al 34esimo con la rete di Bernardeschi e la realizzazione dal dischetto di Orsolini. Una partenza in salita per il Napoli, che risponde con Di Lorenzo allo scadere del primo tempo e raddoppia con Alisson Santos in apertura del secondo. La beffa del gol di Rowe arriva nei tempi di recupero, regalando di fatto i tre punti al Bologna.

Il racconto della partita tra Napoli e Bologna

Un approccio positivo degli uomini di Vincenzo Italiano, che già al nono minuto di gara trovano il vantaggio firmato da Federico Bernardeschi. Tiro potente ed angolato che parte dall'area di rigore e spiazza Vanja Milinkovic-Savic. Il match prosegue in favore della squadra ospite, con il Napoli che fatica a rendersi pericoloso nelle zone di Pessina. Al 34' minuto il capitano Di Lorenzo, alla sua prima da titolare dopo un lungo infortunio, realizza un fallo in area di rigore: il penalty viene trasformato da Riccardo Orsolini.

Prima della fine dei primi 45 minuti di gioco, però, il Napoli apre uno spiraglio verso un secondo tempo dalla narrazione differente. Giovanni Di Lorenzo entra in area di rigore ed a due passi dalla porta infila il pallone sotto la traversa: 1-2 per il Bologna, il Napoli accorcia.

Il secondo tempo racconta un Napoli ben diverso da quello d'inizio gara. Un approccio ben più aggressivo che di fatto consente agli azzurri di trovare il pari grazie al tiro in diagonale di Alisson Santos, servito da Rasmus Hojlund. Non basta un secondo tempo in controtendenza rispetto al primo da parte del Napoli per scrivere un finale diverso. A farlo, infatti, è il Bologna di Italiano che con Rowe trova la rete del 2-3 al 90'.

La classifica attuale di Serie A al termine di Napoli-Bologna

Con la vittoria del Bologna, la parte alta della classifica di Serie A vede i seguenti posizionamenti:

Inter 85 Napoli 70 Juventus 68 Milan 67 Roma 67 Como 65

Una sfida ancora tutta aperta per la qualificazione in Champions League.