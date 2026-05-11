Serie A, ecco date e orari: il Napoli gioca domenica, orario da definire Le partite Champions alle 12:30, ma gli azzurri potrebbero scendere in campo anche alle 18

Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15, Atalanta-Bologna alle 18 e le sfide salvezza alle 20.45. La Lega Calcio annuncia così i nuovi orari delle partite in programma domenica 17 maggio, per la penultima giornata di serie A

"Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, ma solo se i partenopei non fossero già certi di partecipare alla prossima Champions dopo la partita di stasera, si giocheranno in contemporanea alle 12.30. Nel caso, invece, i partenopei avessero già l'aritmetica certezza di chiudere tra le prime quattro, la sfida si giocherebbe alle 18 in contemporanea ad Atalanta-Bologna, lasciando la sola Inter-Verona alle 15", fanno sapere dalla Lega.

Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.