Conte pre Napoli-Bologna: «Scudetto Inter? Non significa che noi abbiamo perso» Conte nel prepartita di Napoli-Bologna ha parlato di De Bruyne, Di Lorenzo e del percorso del Napoli

È la sera di Napoli-Bologna: una gara che può valere la matematica certezza della qualificazione in Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte scendono in campo con un 3-4-2-1 con il rientro di Giovanni Di Lorenzo e l'assenza di Kevin De Bruyne per un infortunio rimediato nella rifinitura (LEGGI QUI IL MOTIVO DELL'ASSENZA DI DE BRUYNE).

Il Napoli conferma Milinkovic-Savic tra i pali, con la difesa a tre composta dal capitano sulla destra, Rrahmani centrale e Buongiorno sulla sinistra. A centrocampo Lobotka e McTominay con Politano e Gutierrez sulle corsie laterali; mentre l'attacco è composto da Giovane - in sostituzione di De Bruyne - e Alisson alle spalle di Hojlund.

Le parole di Conte nel prepartita a DAZN

Nel prepartita di Napoli-Bologna, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando l'infortunio di De Bruyne. «In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca».

Sul rientro di Giovanni di Lorenzo ha sottolineato l'importanza del calciatore. «Giovanni rappresenta il Napoli dell'ultimo ciclo. È l'unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare».

Conte ha parlato anche dell'Inter e del percorso del Napoli in questa stagione. «Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso».