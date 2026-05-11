Conte pre Napoli-Bologna: «Scudetto Inter? Non significa che noi abbiamo perso»

Conte nel prepartita di Napoli-Bologna ha parlato di De Bruyne, Di Lorenzo e del percorso del Napoli

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Napoli-Bologna questa sera alle 20.45. Antonio Conte ha parlato nel prepartita del match ai microfoni di DAZN, in particolar modo del cammino complesso ma positivo del Napoli in questa stagione

Napoli.  

È la sera di Napoli-Bologna: una gara che può valere la matematica certezza della qualificazione in Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte scendono in campo con un 3-4-2-1 con il rientro di Giovanni Di Lorenzo e l'assenza di Kevin De Bruyne per un infortunio rimediato nella rifinitura (LEGGI QUI IL MOTIVO DELL'ASSENZA DI DE BRUYNE). 

Il Napoli conferma Milinkovic-Savic tra i pali, con la difesa a tre composta dal capitano sulla destra, Rrahmani centrale e Buongiorno sulla sinistra. A centrocampo Lobotka e McTominay con Politano e Gutierrez sulle corsie laterali; mentre l'attacco è composto da Giovane - in sostituzione di De Bruyne - e Alisson alle spalle di Hojlund

Le parole di Conte nel prepartita a DAZN

Nel prepartita di Napoli-Bologna, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN, spiegando l'infortunio di De Bruyne. «In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca». 

Sul rientro di Giovanni di Lorenzo ha sottolineato l'importanza del calciatore. «Giovanni rappresenta il Napoli dell'ultimo ciclo. È l'unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare».

Conte ha parlato anche dell'Inter e del percorso del Napoli in questa stagione. «Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso».

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