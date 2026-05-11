Conte sferza i suoi dopo il ko col Bologna: "Dobbiamo essere più cattivi" L'allenatore azzurro: ma non sono dispiaciuto, i ragazzi ci hanno messo energia e voglia

"Quando si pressa, bisogna farlo forte. Bisognava essere più cattivi in avvio. Non è la prima volta in cui ci siamo trovati sotto di due gol e forse non è un caso. Dobbiamo essere più smaliziati nell'approccio. Abbiamo recuperato la partita con merito, provando a vincerla. Non meritavamo la beffa nel finale. Mancano due partite, dobbiamo conquistare la Champions".

Non usa giri di parole Antonio Conte, nel post gara di Napoli-Bologna. Per gli azzurri sconfitta casalinga al Maradona e jolly Champions sprecato.

Ai microfoni di Dazn, l'allenatore azzurro precisa: "Non sono dispiaciuto per la prestazione, i ragazzi ci hanno messo energia e voglia. Hojlund è di fatto l'unico attaccante in rosa e sta giocando sempre. Avrebbe dovuto avere più possibilità per riposare. E' giovane e ha tanta energia. Ha solo 23 anni e ha ampi margini di miglioramento. Lavora molto per la squadra".

Parole positive anche per Alisson che "sta crescendo di partita in partita. Sta facendo molto bene. Allo Sporting Lisbona non aveva mai iniziato da titolare, puo' migliorare ancora tanto".