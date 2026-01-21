Cuomo in Giunta regionale: a Portici commissario prefettizio In mattinata il Prefetto ha nominato Enrico Caterino commissario prefettizio

Tra i banchi riservati ai componenti della nuova Giunta regionale guidata da Roberto Fico, in Consiglio regionale, siede anche Enzo Cuomo. L’ex sindaco di Portici, nominato assessore regionale al Patrimonio in quota Partito Democratico, è stato al centro di forti polemiche politiche e istituzionali legate alla presunta incompatibilità tra l’incarico di assessore e quello di primo cittadino.

La questione è emersa immediatamente dopo l’annuncio della sua nomina. Cuomo, una volta appresa l’intenzione del presidente Fico di inserirlo in Giunta, aveva formalizzato le dimissioni dalla carica di sindaco di Portici. Un atto che, secondo il centrodestra, non era però sufficiente a sanare l’incompatibilità in tempi immediati.

L’opposizione ha infatti richiamato l’articolo 53 del Testo unico degli enti locali, che stabilisce come le dimissioni del sindaco diventino efficaci e irrevocabili solo dopo 20 giorni dalla loro presentazione. Per evitare qualsiasi profilo di illegittimità, la seduta del Consiglio regionale dedicata alla presentazione ufficiale della Giunta è stata quindi fissata a 21 giorni esatti dalla formalizzazione delle dimissioni di Cuomo, consentendo così il pieno decorso dei termini di legge.

A conferma del passaggio istituzionale, nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Portici e ha nominato Enrico Caterino, prefetto in quiescenza, commissario prefettizio del Comune, chiamato a guidare l’ente fino alle prossime elezioni.