Verso fine emergenza rifiuti per le isole Verso ripresa del servizio, resta nodo criticità strutturali

Potrebbe concludersi a breve l’emergenza legata al trasporto dei rifiuti solidi urbani non pericolosi dalle isole di Ischia e Procida. La situazione è stata al centro di un’ulteriore riunione di aggiornamento convocata oggi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, dedicata alle criticità del servizio di trasferimento dei rifiuti dalle isole del Golfo.

Nel corso dell’incontro, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ha comunicato che la società Traspemar ha annunciato la ripresa del servizio a partire dalla notte odierna. Una notizia che, secondo quanto emerso dalla riunione, dovrebbe consentire il rientro graduale alla normalità e la cessazione dell’attuale fase emergenziale.

I partecipanti hanno inoltre sottolineato come, anche grazie al contributo della compagnia Medmar – che nei giorni scorsi ha effettuato una corsa supplementare – la situazione sia rimasta sotto controllo, evitando ripercussioni più gravi sul piano igienico-sanitario. La ripresa dell’attività di Traspemar è dunque considerata determinante per superare le difficoltà registrate negli ultimi giorni.

Resta però aperto il nodo delle criticità strutturali del sistema di trasporto dei rifiuti dalle isole, che rendono necessario un approfondimento tecnico e l’individuazione di soluzioni stabili e definitive. In questa direzione, i comuni dell’Isola di Ischia hanno annunciato l’intenzione di convocare una riunione ad hoc nella giornata di martedì prossimo.

Sul fronte regionale, il direttore generale del Ciclo Integrato dei Rifiuti della Campania, Antonello Barretta, ha spiegato che la questione sarà portata all’attenzione dell’Ato Napoli 2, che attraverso il sub-ambito distrettuale di riferimento potrà attivare una gestione sovracomunale del ciclo dei rifiuti, contribuendo a una soluzione strutturata del problema.

La Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, su richiesta degli enti locali coinvolti, ha inoltre manifestato la disponibilità a verificare le condizioni per un eventuale ampliamento del servizio di trasporto merci via mare, sul quale – a determinate condizioni – potrebbe essere effettuato anche il trasferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi.

Alla riunione, che fa seguito a quelle già svoltesi il 15 e il 19 gennaio scorsi, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e tecnici dei territori interessati: il sindaco di Lacco Ameno, i vicesindaci di Barano d’Ischia e Procida, il presidente del Consiglio comunale di Forio d’Ischia, il responsabile della società che gestisce il servizio di igiene urbana del Comune di Procida, oltre ai vertici regionali e ai comandanti degli Uffici Circondariali Marittimi di Ischia, Casamicciola e Procida.