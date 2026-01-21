Calcio: arbitri Serie A, Juve-Napoli a Mariani, Colombo dirige Roma-Milan Per Inter-Pisa c'è Marcenaro

L'Aia ha designato Maurizio Mariani come arbitro di Juventus-Napoli, uno dei due big-match della 22/a giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 18.00. Assistenti Tegoni e Berti, il quarto ufficiale di gara Marchetti, quindi Doveri e Di Paolo alla Var. Per Roma-Milan, in programma sempre domenica alle 20.45, è stato designato Andrea Colombo. Con lui gli assistenti Perrotti e Rossi, il quarto uomo Zufferli e gli arbitri Var Di Bello e Abisso.

Queste gli arbitri della 22/a giornata in programma domenica: 25/01 Inter-Pisa (23/01, ore 20.45) Marcenaro; Como-Torino (24/01, ore 15) Feliciani; Fiorentina-Cagliari (24/01, ore 18.00) Guida; Lecce-Lazio (24/01, ore 20.45) Chiffi; Sassuolo-Cremonese (ore 12.30) Collu; Atalanta-Parma (ore 15.00) Sacchi; Genoa-Bologna (ore 15.00) Maresca; Juventus-Napoli (ore 18.00) Mariani; Roma-Milan (ore 20.45) Colombo; Verona-Udinese (26/01, ore 20.45) Manganiello.