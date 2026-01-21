America's Cup: presentati i 5 team. Ma all'esterno protestano i comitati Abodi: "Occasione straordinaria di crescita per Napoli"

"Il 10 luglio 2027 si terra' la prima regata dell'America's Cup". Lo ha annunciato Grant Dalton, ceo team New Zealand e di America's Cup eventes, durante la conferenza di presentazione dei cinque team che parteciperanno alla competizione velica il prossimo anno a Napoli.

Il ministro Andrea Abodi: "Un percorso straordinario di crescita per la città. La ragione per cui Team New Zealand ha scelto il Golfo di Napoli per l'America's Cup viene da tutto quello che la natura offre qui. Ma anche per quello che l'umanità di Napoli offre, perché la scelta è stata fatta su tanti fattori".

"Oggi parte una grande avventura internazionale che vede la nostra città al centro" – ha aggiunto il sindaco Manfredi - Sono convinto che la città nella sua interezza sarà in grado di cogliere questa grande opportunità".

Ma all’esterno di un Palazzo Reale blindato, gli antagonisti di "Mare libero" e dei comitati per Bagnoli hanno simbolicamente presentato anche il loro team, Partenope ribelle, un team chiaramente e provocatoriamente di dissenso contro l’America’s Cup che definiscono "una grande bugia al servizio delle multinazionali e che tomberà per sempre il sogno della bonifica del mare e della spiaggia".