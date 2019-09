Napoli: multe per errata raccolta differenziata Gli agenti della Polizia Locale hanno elevato sanzioni a svariate attività commerciali e a privati cittadini

Multe e sanzioni in città per il mancato rispetto della raccolta differenziata. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa Vomero e dell'Unità Operativa Tutela Ambientale hanno elevato diverse sanzioni nella zona di Pianura, anche per l'utilizzo delle buste nere ormai vietate. Multati i titolari di un caseificio in via Montagna Spaccata, di un panificio e di un bar in Via Sartania, di vendita di oggetti asiatici in via Terracina, di Kebab in via Santa Chiara e di un ristorante a Via G. Cortese. Anche per privati cittadini in via Sartania, in via Montagna Spaccata ed in via Cinthia sono scattate le sanzioni per il conferimento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti. Multe anche per quattro condomini della zona Vomero per il mancato rispetto della raccolta differenziata e perché hanno posizionato all'esterno dello stabile i bidoncini fuori dagli orari consentiti.