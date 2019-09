Nel Sannio danneggiate le auto dei cacciatori di Napoli E' accaduto alle porte di Benevento. Squarciati gli pneumatici di sei veicoli. Indaga la Polizia

Dodici pneumatici squarciati. Amara domenica di apertura della stagione venatoria ieri per una decina di cacciatori arrivati dal napoletano nel Sannio per effettuare una battuta di caccia alle porte di Benevento. È accaduto ieri mattina nella zona di contrada Roseto, a nord del Capoluogo sannita. I cacciatori, arrivati a bordo di sei auto, avevano lasciato i veicoli in sosta all'interno di un terreno di proprietà di un loro conoscente.

Quando sono rientrati dalla battuta venatoria l'amara sorpresa. A tutte le auto erano stati squarciati gli pneumatici. Due per ogni veicolo. Di qui la richiesta di intervento al 113. sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno constatato i danni riportati dai veicoli.

Necessario l'intervento del soccorso stradale per sostituire gli pneumatici danneggiati. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini degli agenti.