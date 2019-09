Torre Annunziata: Esplosione nella notte Un appartamento in via Sambuco è stato coinvolto dalla deflagrazione.

Poco prima della 4 in via Sambuco a Torre Annunziata un’esplosione ha coinvolto un appartamento senza però creare gravi danni. Un 15enne ha riportato una ferita ad un arto superiore giudicata guaribile in 8 giorni.

La Polizia di Stato sta indagando per far luce sulla natura della deflagrazione e se sia avvenuta all'interno o all'esterno dell'appartamento.

L’appartamento, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non è abitato da persone già note alle forze dell'ordine. Proseguono le indagini per far luce su quanto avvenuto.